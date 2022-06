Mercato Fiorentina | nuovo nome per il centrocampo | dalla Premier!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 29 giugno 2022) E’ormai ufficiale: laha chiuso l’acquisto di Luka Jovic dal Real Madrid sulla base di un contratto annuale. Come confermato da La Repubblica: il giocatore croato è atteso settimana prossima in città per sostenere le visite mediche con il club fiorentino. Jovic Real Madrid Quello dell’attaccante blanco però, non è l’unico acuto delle ultime ore della società viola: la dirigenza starebbe anche lavorando per accaparrarsi Denis Praet, reduce dal prestito al Torino. Denis Praet Torino Lavorrebbe acquistare il belga a titolo definitivo e ed è prossima a muoversi nei prossimi giorni, con un’offerta da 7 milioni di euro. Vedremo quale sarà lo svolgimento dell’operazione. Giulio De Pino