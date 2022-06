Melilla, ennesima strage di migranti della Fortezza Europa: servono vie di accesso legali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le immagini che da sabato vediamo sui social sono così crude e disturbanti che la dinamica di quello che in quelle ore stava accadendo, lungo quel tratto di confine, sembra troppo brutale e lontano per essere europeo. Ai piedi della grande rete che separa l’Africa dall’Europa, una distesa di corpi agonizzanti e senza vita ammassati uno sull’altro e sorvegliati da un cordone di agenti marocchini in assetto antisommossa. Nelle prime ore di venerdì, alcune centinaia di migranti di origine subsahariana hanno provato a scavalcare la recinzione dalla barriera di Barrio Chino a sud-est di Melilla nel tentativo disperato di raggiungere la Spagna. Con l’intervento violento della polizia di frontiera, la situazione è precipitata molto rapidamente: gli agenti, per impedire alle persone di oltrepassare il confine, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le immagini che da sabato vediamo sui social sono così crude e disturbanti che la dinamica di quello che in quelle ore stava accadendo, lungo quel tratto di confine, sembra troppo brutale e lontano per essere europeo. Ai piedigrande rete che separa l’Africa dall’, una distesa di corpi agonizzanti e senza vita ammassati uno sull’altro e sorvegliati da un cordone di agenti marocchini in assetto antisommossa. Nelle prime ore di venerdì, alcune centinaia didi origine subsahariana hanno provato a scavalcare la recinzione dalla barriera di Barrio Chino a sud-est dinel tentativo disperato di raggiungere la Spagna. Con l’intervento violentopolizia di frontiera, la situazione è precipitata molto rapidamente: gli agenti, per impedire alle persone di oltrepassare il confine, ...

Pubblicità

ComparatoNicola : RT @AntonellaNapoli: Dalle 11 su @Radio1Rai con Massimo Giraldi per parlare di #Melilla e della “questione” #migranti, tema al centro del w… - paola_briganti : RT @AntonellaNapoli: Dalle 11 su @Radio1Rai con Massimo Giraldi per parlare di #Melilla e della “questione” #migranti, tema al centro del w… - sadape54 : RT @AntonellaNapoli: Dalle 11 su @Radio1Rai con Massimo Giraldi per parlare di #Melilla e della “questione” #migranti, tema al centro del w… - tanticalci : RT @manolo_loop: #Marocco/#Spagna Cosa è successo a ridossso dei confini con #Melilla? Cosa ha provocato un numero imprecisato di vittime?… - _sa7ara : RT @AntonellaNapoli: Dalle 11 su @Radio1Rai con Massimo Giraldi per parlare di #Melilla e della “questione” #migranti, tema al centro del w… -