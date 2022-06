Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022 | pioggia di ori | l’Italia supera la Turchia ed è prima!

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La 19ma edizione deidelè scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglioad, in Algeria:sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in tutte le 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 204 titoli. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Nelstorico deidelcomandacon 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per un totale di ...

Pubblicità

zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: Italia al secondo posto con 6 ori al comando la Turchia -… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: l’Italia al terzo posto con 4 ori al comando la Turchia -… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: l’Italia al quarto posto con 2 ori al comando la Turchia -… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: l’Italia al quarto posto con 2 ori in testa la Turchia -… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: classifica e podi. Italia quinta comanda l’Algeria - #Medagliere… -

Un filotto così non s'era mai visto! L'Italdonne trasforma idel Mediterraneo in quelli del Mare Nostrum e la gara di Orano in un campionato nazionale. ... Ilpossiamo anche portarcelo ...... in attesa delle finali odierne delle bocce, portano San Marino al momentaneo 8° posto nelsu 26 Paesi al via. Dopo il bronzo conquistato aiEuropei di Minsk e quello guadagnato lo ...Si chiude con il botto il programma della ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2022. Altra pioggia di medaglie per le azzurre, salite otto volte sul podio nelle finali di specialità con qua ...Giovedì 30 giugno verranno assegnati ben 23 titoli ai Giochi del Mediterraneo 2022. Si preannuncia grande spettacolo a Orano (Algeria), dove l'Italia punta a essere ancora una volta la grande protagon ...