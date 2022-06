Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: l’Italia insegue la Turchia, gli azzurri devono recuperare 8 ori (Di mercoledì 29 giugno 2022) La 19ma edizione dei Giochi del Mediterraneo è scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglio 2022 ad Orano, in Algeria: l’Italia sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in tutte le 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 204 titoli. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Nel Medagliere storico dei Giochi del Mediterraneo comanda l’Italia con 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per un totale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) La 19ma edizione deidelè scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglioad, in Algeria:sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in tutte le 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 204 titoli. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Nelstorico deidelcomandacon 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per un totale di ...

