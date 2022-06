Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022 | Italia al secondo posto con 7 ori | al comando la Turchia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La 19ma edizione deidelè scattata il 24 giugno, ma le medaglie verranno assegnate dal 26 giugno al 6 luglioad, in Algeria: l’sarà rappresentata da 370 atleti, di cui 215 uomini e 155 donne, impegnati in tutte le 24 discipline previste dal programma, che assegneranno, nel complesso, 204 titoli. Le 24 discipline presenti saranno: atletica, badminton, bocce, basket 3×3, calcio, ciclismo, ginnastica, judo, karate, lotta, nuoto, pallamano, pallanuoto, volley, sollevamento pesi, boxe, scherma, taekwondo, tennis, tennistavolo, tiro a segno, tiro a volo, tiro con l’arco e vela. Nelstorico deidelcomanda l’con 876 ori, 741 argenti e 686 bronzi, per un totale di ...

Pubblicità

zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: l’Italia al terzo posto con 4 ori al comando la Turchia -… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: l’Italia al quarto posto con 2 ori al comando la Turchia -… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: l’Italia al quarto posto con 2 ori in testa la Turchia -… - zazoomblog : Medagliere Giochi del Mediterraneo Orano 2022: classifica e podi. Italia quinta comanda l’Algeria - #Medagliere… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia-Portogallo 1-0. Azzurrini che trovano i tre punti nel calcio.… -

... in attesa delle finali odierne delle bocce, portano San Marino al momentaneo 8° posto nelsu 26 Paesi al via. Dopo il bronzo conquistato aiEuropei di Minsk e quello guadagnato lo ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEDEL MEDITERRANEO 2022 PROGRAMMA MERCOLEDI' 29 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata deidel Mediterraneo 2022.Asia D'Amato vince nel volteggio e nel corpo libero; Giorgia Villa nelle parallele, mentre Martina Maggio trionfa nella trave ...Abraham Conyedo, nella sua nuova categoria dei 125 kg, ha affrontato la finale per l’oro dopo il perfetto percorso di ieri. Eliminate, purtroppo, Carmen Di Dio nei 53 kg ed Elena Esposito nei 62 kg. L ...