Matteo Berrettini | “annus horribilis” per il tennista italiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il 2022 può davvero essere considerato (almeno fin qui) una sorta diper, il migliorprofessionista del panorama. Il romano è caduto ostaggio del Covid-19 contraendo il virus che lo ha estromesso dalla partecipazione al torneo di Wimbledon 2022. Una disdetta nella disdetta: dopo aver vinto gli ATP Stoccarda e gli ATP Queen’s (entrambi su erba) e dopo essere arrivato in finale della manifestazioni anglosassone lo scorso anno, l’azzurro è uno dei favoriti assoluti per la vittoria finale. Una consapevolezza che rende ancor più amaro il ritiro forzato del ragazzo nostrano. Un periodo certamente poco fortunato per l’che aveva dovuto saltare, anche, il trittico su terra rossa di Montercarlo, Madrid e Roma dopo ...

Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - Eurosport_IT : NOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ?????? Matteo Berrettini è positivo al Covid: annuncia il ritiro da Wimbledon! #EurosportTENNIS… - Eurosport_IT : Tutti noi dopo la positività al covid-19 di Matteo Berrettini a Wimbledon! ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #Wimbledon… - BlackBlood74 : RT @ImolaOggi: ??TRISTI STORIE ULTRAVAX 1) Berrettini l'anti-Djokovic: 'Obbligo vaccinale all'Australian Open? Giustissimo' 2) Tennis, Matte… - diferen_te : RT @Tommasolabate: Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon. Pe… -

La notizia del ritiro (per Covid - 19) di, uno dei principali candidati per la vittoria finale, è stata devastante per quelle che erano le ambizioni della spedizione azzurra. Le ...C'erano dei dubbi, infatti, sulle sue condizioni fisiche a causa dell'infortunio patito tre settimane fa nella finale di Stoccarda contro. Il nativo di Glasgow invece ha retto, ...Come ampiamente previsto da chi conosce le dinamiche dei social Lorenzo Tosa ha voluto dire la sua anche sul forfait di Matteo Berrettini a Wimbledon. L’incipit scelto ("Mai avremmo voluto dare questa ...Non è un Wimbledon 2022 fortunatissimo per gli italiani giunti in Inghilterra per misurarsi in uno degli Slam più affascinanti ed attesi dell’anno: Matteo Berrettini si è dovuto arrendere all’assalto ...