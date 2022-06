Mathias Olivera in viaggio verso Napoli: la foto dall’aeroporto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mathias Olivera, nuovo acquisto del Napoli è pronto a mettersi in viaggio per l’Italia. Il giocatore si è fotografato in aeroporto salutando la sorella e la madre scrivendo: “Le mie regine“. Molto attivo il nuovo esterno sinistro del Napoli che ha pubblicato anche una foto con i suoi amici di infanzia ed ha scritto: “Amici grazie mille di tutto! i vediamo quando torno“. Insomma Olivera si è messo in viaggio per l’Italia, anche perché deve rispondere alla chiamata del suo nuovo club. Olivera in ritiro a Dimaro Il terzino uruguaiano sarà presente al ritiro di Dimaro dove ci sarà anche il nuovo acquisto Kvaratkshelia. Ovviamente prima dovrà sistemarsi nella nuova abitazione, cominciare a prendere confidenza con il mondo ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 29 giugno 2022), nuovo acquisto delè pronto a mettersi inper l’Italia. Il giocatore si ègrafato in aeroporto salutando la sorella e la madre scrivendo: “Le mie regine“. Molto attivo il nuovo esterno sinistro delche ha pubblicato anche unacon i suoi amici di infanzia ed ha scritto: “Amici grazie mille di tutto! i vediamo quando torno“. Insommasi è messo inper l’Italia, anche perché deve rispondere alla chiamata del suo nuovo club.in ritiro a Dimaro Il terzino uruguaiano sarà presente al ritiro di Dimaro dove ci sarà anche il nuovo acquisto Kvaratkshelia. Ovviamente prima dovrà sistemarsi nella nuova abitazione, cominciare a prendere confidenza con il mondo ...

Pubblicità

1926_cri : RT @MGuardasole: ???? Serata in discoteca con gli amici prima della partenza: Mathias #Olivera ha lasciato l’Uruguay direzione Spagna. Alcuni… - CalcioNapoli24 : RT @MGuardasole: ???? Serata in discoteca con gli amici prima della partenza: Mathias #Olivera ha lasciato l’Uruguay direzione Spagna. Alcuni… - MGuardasole : ???? Serata in discoteca con gli amici prima della partenza: Mathias #Olivera ha lasciato l’Uruguay direzione Spagna.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Vidigal: 'Mathias Olivera colpo interessante, ma sarà difficile togliere il posto a Mario Rui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Vidigal: 'Mathias Olivera colpo interessante, ma sarà difficile togliere il posto a Mario Rui' -