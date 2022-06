Martinengo, il cane ‘Grisby’ fiuta 5 milioni nel caveau: maxi sequestro in villa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Martinengo. Si chiama “Grisby” ed è il cane del Gruppo della Guardia di Finanza di Linate. Ha una specializzazione ben precisa: andare a caccia di contanti. Nei giorni scorsi, durante una perquisizione in villa nell’ambito di un’indagine per reati di natura fiscale e fallimentare, ha segnalato la presenza di una cantina nascosta ricoperta di pannelli di legno. I finanzieri sono riusciti ad individuare un pannello rimovibile al di sotto del quale si celava un vero e proprio caveau, protetto da una porta blindata con codice d’accesso. All’interno 2,5 milioni di euro in contanti, 40 orologi, 1,3 milioni di euro in diamanti, gioielli e lingotti d’oro, e persino 2.600 monete d’oro e d’argento. Ammonta a quasi 5 milioni di euro il valore del tesoro ritrovato dalla Guardia di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022). Si chiama “Grisby” ed è ildel Gruppo della Guardia di Finanza di Linate. Ha una specializzazione ben precisa: andare a caccia di contanti. Nei giorni scorsi, durante una perquisizione innell’ambito di un’indagine per reati di natura fiscale e fallimentare, ha segnalato la presenza di una cantina nascosta ricoperta di pannelli di legno. I finanzieri sono riusciti ad individuare un pannello rimovibile al di sotto del quale si celava un vero e proprio, protetto da una porta blindata con codice d’accesso. All’interno 2,5di euro in contanti, 40 orologi, 1,3di euro in diamanti, gioielli e lingotti d’oro, e persino 2.600 monete d’oro e d’argento. Ammonta a quasi 5di euro il valore del tesoro ritrovato dalla Guardia di ...

