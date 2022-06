Martina Franca, centro storico: da palazzo in disuso a casa delle arti, raccolta fondi online per il progetto Iniziativa di un'associazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il palazzo si trova al termine di una traversa di piazza Plebiscito, a pochi metri dunque dalla basilica di San Martino. Nel pieno centro storico di Martina Franca, un immobile di tale pregio e così in disuso è stato una sorpresa. La condizione è questa perché da decenni, dopo che la perpetua di un sacerdote, la quale ci viveva da sola, è morta. Il palazzo è di un ordine delle suore oblate che però, appunto, non lo utilizzano. Così lo hanno concesso, per cinque anni, all’associazione Riflessi d’arte che, per il quinquennio appunto, ha intenzione di farne la casa delle arti. Solo che c’è da spendere parecchi soldi per rimettere in condizioni come ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsi trova al termine di una traversa di piazza Plebiscito, a pochi metri dunque dalla basilica di San Mno. Nel pienodi, un immobile di tale pregio e così inè stato una sorpresa. La condizione è questa perché da decenni, dopo che la perpetua di un sacerdote, la quale ci viveva da sola, è morta. Ilè di un ordinesuore oblate che però, appunto, non lo utilizzano. Così lo hanno concesso, per cinque anni, all’Riflessi d’arte che, per il quinquennio appunto, ha intenzione di farne la. Solo che c’è da spendere parecchi soldi per rimettere in condizioni come ...

