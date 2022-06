Marotta rieletto presidente dei direttori sportivi italiani

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 29 giugno 2022) L’Associazione deie segretari del calcio (Adise) ha riconfermato, all’unanimità, per il prossimo quadriennio l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe. L’assemblea elettiva, in programma nel 2021 ma rimandata più volte per l’emergenza Covid, si è tenuta a Coverciano alla presenza di oltre 150 (in presenza o per delega) trae collaboratori Calcio e Finanza.