Marco Travaglio s’incendia | “Ma cosa stai dicendo?” | botta e risposta al veleno VIDEO

Leggi su specialmag

(Di mercoledì 29 giugno 2022)ha appena incendiato lo studio di La7 con unmoltoso.è accaduto in diretta?(La7 screenshot)è esploso in diretta su La7 e Lilli Gruber ha fatto fatica ad arginarlo. Vediamo insieme cheè accaduto e con chi ce l’aveva il direttore de Il Fatto Quotidiano.è il giornalista e direttore de Il Fatto Quotidiano spesso ospite nei talk show politici. Nell’ultima diretta di Ottoemezzo era in collegamento per partecipare con i suoi interventi al dibattito tenuto da Lilli Gruber. Abbandonando per un attimo il conflitto Russia Ucraina, negli ultimi giorni si è ...