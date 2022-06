Marani | “Mi auguro che il Milan riparta da Maldini e Massara” | News

Pubblicità

Milannews24_com : Marani: «Mi auguro che il Milan riparta da Maldini e Massara» - PianetaMilan : .@matteomarani a @SkySport: 'Mi auguro che il @acmilan riparta da #Maldini e #Massara' | #News - #ACMilan #Milan… -

Prima ho messo in contatto Rocco cone Roggi, anche se è in America lui vive la Fiorentina ... Miche tutte le coppe del passato possano ritornare alla famiglia della Fiorentina '.Prima ho messo in contatto Rocco cone Roggi, anche se è in America lui vive la Fiorentina ... Miche tutte le coppe del passato possano ritornare alla famiglia della Fiorentina '.Il giornalista analizza il grande lavoro di Maldini e Massara per la conquista del titolo del Milan. Ospite a TuttoMercatoWeb, il noto giornalista sportivo, Matteo Marani, si sofferma sul minuzioso la ...'Comincio col dire che Maldini e Massara hanno fatto un grandissimo lavoro l'anno scorso da ogni punto di vista. Mi piacerebbe che rimanesse in Italia, credo che l'Inter sia interessata a lui come lo ...