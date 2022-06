Pubblicità

YouTvrs : Accusa un malore mentre è al ristorante e perde i sensi: donna all'ospedale - - natofree : Improvviso malore al ristorante, al tavolo accanto ci sono 4 medici: salvata - Bobbio65M : RT @Sara_fromArda: Improvviso malore al ristorante, al tavolo accanto ci sono 4 medici: salvata. (Chissà se tutti e 4 gli angelih avevano… - Sara_fromArda : Improvviso malore al ristorante, al tavolo accanto ci sono 4 medici: salvata. (Chissà se tutti e 4 gli angelih ave… - 11Giuliano : N' Altra: Ancona,malore al ristorante, ma nel tavolo accanto ci sono 4 medici che la soccorrono: portata all'ospeda… -

ANCONA - Attimi di paura in undi Portonovo , quando una cliente ha iniziato ad accusare unmentre stava pranzando. Un malessere che ha preoccupato tutti, commensali, clienti e gestori del locale tanto che ...... questa mattina, intorno alle 9,30, lungo la strada Faleriense, sotto a Monte Urano, a poche centinaia di metri dalHelios. Un automobilista, sembrerebbe a causa di un, ha perso il ... Malore al ristorante, paura a Portonovo: ragazza portata a Torrette ANCONA - Attimi di paura in un ristorante di Portonovo, quando una cliente ha iniziato ad accusare un malore mentre stava pranzando. Un malessere che ha preoccupato tutti, commensali, clienti ...MONTE URANO - Le condizioni dell'automobilista coinvolto nel sinistro questa mattina intorno alle 9,30 sono andate via via migliorando. E così non è servito il suo trasferimento a Torrette. Sul posto, ...