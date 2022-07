Pubblicità

CrisciGloria : - dem_e_lib : Malore al ristorante, paura a Portonovo: ragazza portata a Torrette - YouTvrs : Accusa un malore mentre è al ristorante e perde i sensi: donna all'ospedale - - natofree : Improvviso malore al ristorante, al tavolo accanto ci sono 4 medici: salvata - Bobbio65M : RT @Sara_fromArda: Improvviso malore al ristorante, al tavolo accanto ci sono 4 medici: salvata. (Chissà se tutti e 4 gli angelih avevano… -

corriereadriatico.it

Animale , di Lisa Taddeo Una donna di nome Joan sta cenando in undi New York con un ... Finché un improvvisodel direttore e il ritrovamento di un prezioso libro non forniranno l'...APPROFONDIMENTI IL SOCCORSOal, paura a Portonovo: ragazza portata a Torrette Malore al ristorante, paura a Portonovo: ragazza portata a Torrette ANCONA - Attimi di paura in un ristorante di Portonovo, quando una cliente di 30 anni ha iniziato ad accusare un malore mentre stava pranzando. Un malessere che ha preoccupato tutti, ...Il 55enne trovato senza vita lunedì mattina al Sasso d’Italia, parco di Macerata: leggeva un libro disteso su un telo, sotto un albero. Domani i funerali, i colleghi e gli amici: "Una persona speciale ...