(Di mercoledì 29 giugno 2022), 29 giu. (Adnkronos) -per un valore complessivo di circa 2 milioni disono statiad Antonio Badagliacca, ritenuto dagli investigatori dell'Arma esponente della famiglia mafiosa die recentemente. Già a marzo del 2020 le indagini dei carabinieri del nucleo Investigativo del Comando provinciale diavevano portato all'emissione, da parte della sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo siciliano, a un provvedimento di confisca. Con il provvedimento è stata dichiarata l'irrevocabilità della confisca e isono entrati definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. Badagliacca era stato arrestato nell'operazione 'Perseo' con l'accusa di essere stato il reggente della famiglia ...

Pubblicità

d_alessandra : @GiuliaCortese1 A Palermo non ha vinto la lega, ha vinto la mafia. - TV7Benevento : Mafia: Palermo, confiscati beni per 2 mln di euro a boss di Monreale deceduto - - LiveSiciliaPA : “Lagalla-Cascio”, “la lite Tantillo-Milazzo”: il boss parlava di politica - ParliamoDiNews : Morto all`ospedale Santa Croce di Moncalieri il boss mafioso Ignazio Ingrassia di Palermo | 28 giugno 2022 #mafia… - blogsicilia : #notizie #sicilia A Termini Imerese il ricordo di Antonino Burrafato, ucciso dalla mafia 40 anni fa -… -

Giornale di Sicilia

...verrà presentato presso la libreria la Feltrinelli di(via Cavour, 133) l'ultimo libro, in ordine di tempo, del giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo: Matteo va alla guerra - Lae ...Sì, perché Vanina riporta alla memoria dei momenti storici importantissimi, ossia le guerre didegli anni Ottanta e Novanta a, che sono poi culminate nelle stragi di Capaci e via D'... Palermo, negati i benefici per le vittime di mafia ai familiari di Silvio Badalamenti Palermo, 29 giu. (Adnkronos) - Beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro sono stati confiscati ad Antonio Badagliacca, ritenuto dagli investigatori dell'Arma esponente della famiglia ...Le attività d’indagine finalizzate all’individuazione delle disponibilità economico-imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all’organizzazione mafiosa “Cosa nostra”, svolte dal Nucleo Investigat ...