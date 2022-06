Madrid, al via il vertice che porterà Finlandia e Svezia nella Nato. Biden: «Più truppe in Europa, anche in Italia e Germania» (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Oggi i leader (della Nato) adotteranno una decisione storica, invitando la Finlandia e la Svezia a diventare membri della Nato». È l’annuncio del segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, prima del summit di Madrid, attualmente in corso. Si tratta del vertice tra i tre paesi, a seguito dell’accordo raggiunto nella giornata di ieri in merito al ritiro del veto turco sull’ingresso nella Nato dei due di Finlandia e Svezia. Un incontro, definito «storico e trasformativo» da Stoltenberg, che vede partecipare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quello finlandese Sauli Niisto, la prima ministra della Svezia Magdalena Andersson, il segretario della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) «Oggi i leader (della) adotteranno una decisione storica, invitando lae laa diventare membri della». È l’annuncio del segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, prima del summit di, attualmente in corso. Si tratta deltra i tre paesi, a seguito dell’accordo raggiuntogiornata di ieri in merito al ritiro del veto turco sull’ingressodei due di. Un incontro, definito «storico e trasformativo» da Stoltenberg, che vede partecipare il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quello finlandese Sauli Niisto, la prima ministra dellaMagdalena Andersson, il segretario della ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? La #Turchia non ha chiesto nulla agli #StatiUniti in cambio del via libera all'ingresso nella #Nato di #Svezia e… - cristina7013 : A noi lo ha kiesto qlkuno?X'dobbiamo andare in guerra x volere degli Usa?X'nn attaccano la Russa dalla loro parte?D… - AndreaIbba16 : RT @GiancarloDeRisi: Tanto rumore per nulla. Al vertice di Madrid #Erdogan ottiene garanzie sulla fine dell'appoggio scandinavo ai #curdi d… - RosaniFlavia : RT @LaVeritaWeb: Caduto il veto iniziale di Recep Tayyip? Erdogan che ha ricevuto una contropartita per il via libera. Al vertice di Madrid… - antonie85321896 : LIVE - Biden al vertice Nato: 'Più truppe Usa in Italia' -