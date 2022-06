Madonna delle Grazie, varato il dispositivo traffico per la festa: i dettagli (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – varato il dispositivo traffico in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie in programma nei giorni 1, 2 e 3 luglio. L’ordinanza prevede la chiusura al traffico veicolare delle seguenti viabilità: – Piazza Cardinal Pacca, Via Posillipo Via Torre della Catena (tratto compreso tra l’incrocio con il Viale S. Lorenzo e l’incrocio con Via Parrocchia Nuova), Viale S. Lorenzo, Corso Dante, strada parallela a Corso Dante da civico 1 a 21, Via Agilulfo, Via Pedicini, Corso Garibaldi (da Piazza Cardinal Pacca a Piazza Duomo), Ponte Vanvitelli, Via Grimoaldo Re (tratto compreso tra via Adua e piazza Bissolati), Via Nuova Calore nel giorno 30 giugno dalle ore 14 alle 24; nei giorni 1 e 2 luglio dalle ore 8 alle 14 e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –ilin occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS.in programma nei giorni 1, 2 e 3 luglio. L’ordinanza prevede la chiusura alveicolareseguenti viabilità: – Piazza Cardinal Pacca, Via Posillipo Via Torre della Catena (tratto compreso tra l’incrocio con il Viale S. Lorenzo e l’incrocio con Via Parrocchia Nuova), Viale S. Lorenzo, Corso Dante, strada parallela a Corso Dante da civico 1 a 21, Via Agilulfo, Via Pedicini, Corso Garibaldi (da Piazza Cardinal Pacca a Piazza Duomo), Ponte Vanvitelli, Via Grimoaldo Re (tratto compreso tra via Adua e piazza Bissolati), Via Nuova Calore nel giorno 30 giugno dalle ore 14 alle 24; nei giorni 1 e 2 luglio dalle ore 8 alle 14 e ...

