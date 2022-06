“Ma è la nuova fidanzata”. Il vip italiano beccato in vacanza: le foto ‘rubate’ sullo yacht (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nicolò Zaniolo e la nuova fidanzata, almeno questa è l’ipotesi che sta girando in queste ore alla luce delle immagini diffuse dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Le foto sembrano eloquenti, infatti i due sebbene non si siano baciati, pare abbiano un bel feeling. Ed è stato anche svelato il nome e cognome della ragazza che potrebbe aver fatto perdere la testa al calciatore della Roma. Una vacanza sicuramente indimenticabile per lui, dopo un periodo certamente da non incorniciare. Nicolò Zaniolo e la nuova fidanzata. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un altro nome, ovvero quello di Antonella Fiordelisi. Very Inutil People aveva fatto notare come Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi si starebbero seguendo da poco su Instagram. Il sito Blogtivvu, invece, rivela la notizia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nicolò Zaniolo e la, almeno questa è l’ipotesi che sta girando in queste ore alla luce delle immagini diffuse dal settimanale Chi di Alfonso Signorini. Lesembrano eloquenti, infatti i due sebbene non si siano baciati, pare abbiano un bel feeling. Ed è stato anche svelato il nome e cognome della ragazza che potrebbe aver fatto perdere la testa al calciatore della Roma. Unasicuramente indimenticabile per lui, dopo un periodo certamente da non incorniciare. Nicolò Zaniolo e la. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un altro nome, ovvero quello di Antonella Fiordelisi. Very Inutil People aveva fatto notare come Nicolò Zaniolo e Antonella Fiordelisi si starebbero seguendo da poco su Instagram. Il sito Blogtivvu, invece, rivela la notizia ...

