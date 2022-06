M5s, Travaglio a La7: “Sta nel governo Draghi per vedersi distruggere ciò che ha fatto o ha voce in capitolo? Ma gli elettori contano qualcosa?” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Il M5s è nato come un movimento ambientalista, pacifista e legalitario. Sulla giustizia hanno fatto carne di porco con la riforma Cartabia, sulla guerra a momenti siamo più oltranzisti di Biden, sull’ambiente abbiamo il premio Attila ministro della Transizione Ecologica, per giunta raccomandato da Grillo. La domanda è: ma gli elettori contano ancora qualcosa?”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” dal direttore del fatto Quotidiano, Marco Travaglio, circa la permanenza dei 5 Stelle nel governo Draghi. E aggiunge: “Quando i 5 Stelle hanno governato nei primi due esecutivi hanno fatto un sacco di roba che stava nel loro programma: il reddito di cittadinanza, il decreto Dignità, lo spazzacorrotti, il taglio dei parlamentari, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Il M5s è nato come un movimento ambientalista, pacifista e legalitario. Sulla giustizia hannocarne di porco con la riforma Cartabia, sulla guerra a momenti siamo più oltranzisti di Biden, sull’ambiente abbiamo il premio Attila ministro della Transizione Ecologica, per giunta raccomandato da Grillo. La domanda è: ma gliancora?”. Sono le parole pronunciate a “Otto e mezzo” dal direttore delQuotidiano, Marco, circa la permanenza dei 5 Stelle nel. E aggiunge: “Quando i 5 Stelle hanno governato nei primi due esecutivi hannoun sacco di roba che stava nel loro programma: il reddito di cittadinanza, il decreto Dignità, lo spazzacorrotti, il taglio dei parlamentari, il ...

