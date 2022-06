M5S: Draghi, 'parlato con Conte, governo non rischia' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ci siam parlati con Conte poco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto". Così Mario Draghi, a margine dei lavori del summit Nato a Madrid. A chi gli domanda se il governo rischi dopo questo 'incidente' con il leader del M5S, risponde secco: "No, il governo non rischia". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Ci siam parlati conpoco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto". Così Mario, a margine dei lavori del summit Nato a Madrid. A chi gli domanda se ilrischi dopo questo 'incidente' con il leader del M5S, risponde secco: "No, ilnon".

