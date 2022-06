M5S: Conte, 'premier tecnico non può attaccare partiti, è questione democrazia' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Io e il M5S evidentemente siamo sotto attacco, ma ci sono in gioco valori della democrazia. I partiti politici, i movimenti politici e le forze politiche sono il pilastro delle nostre istituzioni democratiche, quindi sbaglierebbe chi può godere di questi passaggi, sghignazzare su quanto accaduto. E' un discorso che riguarda tutti". Così Giuseppe Conte, arrivando alla sede del M5S, risponde a chi gli chiede delle parole, riportate da Beppe Grillo, di una telefonata in cui Draghi gli avrebbe chiesto di 'fare fuori' Conte dalla guida del Movimento. Conte rimarca come il presunto attacco di Draghi, di cui Grillo lo ha informato, oltretutto arriverebbe da un premier "tecnico" che il Movimento "ha sempre sostenuto con lealtà e correttezza". "Io ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - "Io e il M5S evidentemente siamo sotto attacco, ma ci sono in gioco valori della. Ipolitici, i movimenti politici e le forze politiche sono il pilastro delle nostre istituzioni democratiche, quindi sbaglierebbe chi può godere di questi passaggi, sghignazzare su quanto accaduto. E' un discorso che riguarda tutti". Così Giuseppe, arrivando alla sede del M5S, risponde a chi gli chiede delle parole, riportate da Beppe Grillo, di una telefonata in cui Draghi gli avrebbe chiesto di 'fare fuori'dalla guida del Movimento.rimarca come il presunto attacco di Draghi, di cui Grillo lo ha informato, oltretutto arriverebbe da un" che il Movimento "ha sempre sostenuto con lealtà e correttezza". "Io ...

