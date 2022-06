Lutto nel mondo della televisione: la protagonista del reality show è scomparsa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lutto nel mondo della televisione: la protagonista del famoso reality show è morta. La notizia è stata annunciata dal suo fidanzato sui social. È morta la scorsa notte ed è stata ritrovata in una tenda. Il fidanzato ha emozionato tutti sui social: “Sono veramente devastato. La sua scomparsa ha cambiato la mia vita per sempre e non sarò più la stessa”. (Continua dopo la foto…) Lutto nel mondo della televisione La televisione è stata colpita da un gravissimo Lutto. La protagonista del famoso reality show è morta. La notizia è stata annunciata sui social dal fidanzato. Il post è molto commovente: “Lei è ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 29 giugno 2022)nel: ladel famosoè morta. La notizia è stata annunciata dal suo fidanzato sui social. È morta la scorsa notte ed è stata ritrovata in una tenda. Il fidanzato ha emozionato tutti sui social: “Sono veramente devastato. La suaha cambiato la mia vita per sempre e non sarò più la stessa”. (Continua dopo la foto…)nelLaè stata colpita da un gravissimo. Ladel famosoè morta. La notizia è stata annunciata sui social dal fidanzato. Il post è molto commovente: “Lei è ...

Pubblicità

iorollomaria : RT @Ste_Mazzu: Nel pantheon di questa religione che ci stanno ammannendo grandi industriali e top manager trapassati prendon il posto di sa… - ParmaLiveTweet : Lutto nel mondo del calcio: morto l'ex attaccante crociato Renzo Uzzecchini - viveremarche : Lutto nel pugilato dorico, si è spento lo storico campione Massimo Consolati - vivereancona : Lutto nel pugilato dorico, si è spento lo storico campione Massimo Consolati - ilariababy_ : RT @cardiganera: In lutto per Arianna e Jenny, non questo nel mese del pride -