L’ultima telefonata tra Macron e Putin prima dell’invasione

Il 30 giugno su France 2 andrà in onda un documentario dal titolo "Un Président, l'Europe et la guerre". Era stato pensato per raccontare la presidenza francese dell'Unione europea ma è diventato un resoconto sulla diplomazia, la guerra, le telefonate con Mosca, il dialogo impossibile. Questo è un estratto di una conversazione che Macron ha avuto con il presidente russo, Vladimir Putin, il 20 febbraio scorso, quattro giorni prima dell'invasione dell'Ucraina. La trascrizione è stata pubblicata sul sito di Le Temps. Emmanuel Macron (EM): Dalla nostra ultima conversazione, la tensione è aumentata. Tu conosci il mio impegno e la mia determinazione a proseguire il dialogo. Vorrei che prima mi dessi la tua lettura della situazione e magari in modo abbastanza diretto, come ...

