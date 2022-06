Lukaku: 'Torno a casa, ho tanta voglia di lavorare con Inzaghi' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Romelu Lukaku è pronto a dare il via alla sua seconda esperienza con la maglia dell'Inter. Dopo una lunga giornata iniziata all'alba, con l'arrivo a Linate e le visite mediche di rito, l'attaccante è ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 giugno 2022) Romeluè pronto a dare il via alla sua seconda esperienza con la maglia dell'Inter. Dopo una lunga giornata iniziata all'alba, con l'arrivo a Linate e le visite mediche di rito, l'attaccante è ...

