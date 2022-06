Lukaku scoppia in lacrime e chiama Lautaro: la reazione per il ritorno all'Inter (Di mercoledì 29 giugno 2022) La lunga strada del ritorno era cominciata a fine dicembre 2021 con l'Intervista a Matteo Barzaghi . Forse Romelu Lukaku , il campione controvento, pensava che, trattandosi di Sky Italia, a Stamford ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 29 giugno 2022) La lunga strada delera cominciata a fine dicembre 2021 con l'vista a Matteo Barzaghi . Forse Romelu, il campione controvento, pensava che, trattandosi di Sky Italia, a Stamford ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Lukaku scoppia in lacrime e chiama Lautaro: la reazione per il ritorno all'Inter: Quando il suo avvocato Sebastien… - ElTrattore : @murieIino Ma lascia stare l'età ti ha fatto 17 gol in un solo girone di andata giocando titolare sempre (l'unico a… - cesololinter194 : @mattp_93 @_ElPrincipe22 @jrbasket2015 A me la situazione sembra abbastanza chiara. Era QUASI fatta ma scoppia situ… - infoitsport : Lukaku torna all'Inter, ma tra tifosi scoppia polemica/ 'Prima Re ora uno come tanti' - infoitsport : Lukaku arriva all'Inter? Scoppia la bomba: che fine fa Dybala -