Lukaku-bis, cifre e dettagli del nuovo contratto con l'Inter! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il ritorno all'Inter di Romelu Lukaku è realtà. Dieci mesi dopo quell'addio, tanto inaspettato quanto doloroso per i tifosi nerazzurri, l'attaccante belga è pronto a riprendersi la leadership dell'attacco interista che nell'annata 2020/21 lui stesso aveva trascinato al diciannovesimo titolo nazionale a suon di goal. Un'operazione apparentemente impossibile che invece nel giro di poche settimane è andata a buon fine, regalandoci il primo vero colpo ad effetto del mercato italiano. Romelu Lukaku torna a vestire la maglia dell'Inter grazie ad una formula ed una tempistica studiata nei dettagli, che ha permesso al club nerazzurro di mettere a segno il colpo senza compiere "sgarri" dal punto di vista finanziario. Il belga ritorna a Milano grazie ad un prestito secco, oneroso, di 8 milioni di euro che potrebbero diventare 11 nel caso ...

