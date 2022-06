Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu tra i “panchinari illustri” della Rai: per il momento senza programma come Magalli, Guaccero, Autieri (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è chi entra e c’è chi esce. Ieri la Rai ha presentato alla stampa e ai pubblicitari i palinsesti della stagione 2022-2023. Ritorni eccellenti, attese riconferme ma c’è anche chi si prepara a un periodo di stop. Gli esclusi, con tutte le sfumature del caso, almeno per il momento. senza impegni Serena Autieri, il suo “Dedicato”, partito come test estivo, non ha convinto il pubblico del sabato pomeriggio di Rai1 e nemmeno la dirigenza. Si era parlato di uno spazio su Rai2 ma l’ipotesi non si è concretizzata. Sul fronte giornalistico, nonostante la buona prova, Luisella Costamagna non tornerà a settembre ad “Agorà”. Al suo posto Monica Giandotti, voluta con forza da Mario Orfeo, poi rimosso dalla direzione Approfondimenti. La giornalista aveva già condotto lo spazio politico di Rai3, nella versione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) C’è chi entra e c’è chi esce. Ieri la Rai ha presentato alla stampa e ai pubblicitari i palinsestistagione 2022-2023. Ritorni eccellenti, attese riconferme ma c’è anche chi si prepara a un periodo di stop. Gli esclusi, con tutte le sfumature del caso, almeno per ilimpegni Serena, il suo “Dedicato”, partitotest estivo, non ha convinto il pubblico del sabato pomeriggio di Rai1 e nemmeno la dirigenza. Si era parlato di uno spazio su Rai2 ma l’ipotesi non si è concretizzata. Sul fronte giornalistico, nonostante la buona prova, Luisella Costamagna non tornerà a settembre ad “Agorà”. Al suo posto Monica Giandotti, voluta con forza da Mario Orfeo, poi rimosso dalla direzione Approfondimenti. La giornalista aveva già condotto lo spazio politico di Rai3, nella versione ...

