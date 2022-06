(Di mercoledì 29 giugno 2022) Grande festa a Milano con, il concerto benefico organizzato da Fedez e J-Ax in Piazza Duomo ieri 28 giugno. Tanti i cantanti presenti, idoli dei giovanissimi: da Mara Sattei a Rhove, passando per Tananai e Ariete. Tra il pubblico, invece,. L’imprenditrice digitale – sposata con Fedez dal 2018, insieme genitori di Leone e Vittoria – è nuovamente finita al centro di unaquesta volta, qualcuno ha avuto da ridire sulla nota influencer. I telespettatori che hanno seguito l’evento su Italia Uno (1.440.000, pari al 10% di share) hanno notato un fatto curioso. Pare che lanon riuscisse a non inquadrare più volte, come fosse lei la vera protagonista della serata. Almeno questo è ...

FQMagazineit : LoveMi, polemica social contro la regia: “Chiara Ferragni inquadrata continuamente Abbiamo capito che c’è anche lei” - infoitcultura : Chiara Ferragni ruba la scena al LoveMi, è polemica: «Ma quante volte la devono inquadrare?» - lawebstar_it : #Fedez emoziona e si emoziona sul palco di #LoveMi. Il ringraziamento pubblico, l'inno alla vita e le lacrime di… - Sam_buca0 : Domani polemica sui giornali perché Fedez entra con camicia aperta e fa vedere la cicatrice #LoveMi - ziomuro : Chissà quale polemica sessista TikTok spunterà fuori domani dopo sto concerto #Lovemi -

