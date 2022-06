“Love MI” | fortissima emozione durante il concerto di Fedez | Chiara Ferragni in lacrime

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ieri è andato in onda l’evento “MI“, trasmesso su Italia 1 e Mediaset Play. Si tratta di uno degli eventi musicali più importanti trasmessi in televisione, ben otto ore di musica non stop dal palco allestito in Piazza Duomo a Milano. “MI” si è chiuso con ildie J-Ax, che finalmente hanno sancito la pace. Il rapper milanese ha emozionato il pubblico, ed in particolare la moglie, con un discorso da brividi. (Continua dopo la foto…) “Tv Sorrisi e Canzoni” assegna il nuovo Telegatto aTutto le curiosità su “MI” Ieri sera è andato in onda su Italia 1 l’evento “MI”, trasmesso da Piazza Duomo a Milano. L’evento è iniziato alle 18:00 su Mediaset Play ed è proseguito a partire dalle ...