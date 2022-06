Londra è la città migliore per studiare. Milano e Roma calano ancora nella classifica mondiale. Il motivo? Il costo della vita (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le città universitarie italiane sono sempre meno attrattive per gli studenti. Troppo costose rispetto al livello dei servizi offerti e sempre meno accessibili. A dirlo è la classifica di QS Quacquarelli Symonds, QS Best Student Cities, giunta alla decima edizione, che confronta 140 città universitarie con oltre 250 mila abitanti. Le uniche due metropoli italiane annoverate quest’anno sono Milano e Roma, che perdono entrambe posizioni: 48° in classifica la prima, 74° la seconda. In testa, per il quarto anno consecutivo, c’è Londra. Seguono, nell’ordine, Monaco, Seoul, Zurigo e Melbourne. Chiude la top 10 Edimburgo. I dati italiani La classifica è il frutto delle opinioni sia dei futuri studenti che degli ex alunni. Oltre 98 mila ... Leggi su open.online (Di mercoledì 29 giugno 2022) Leuniversitarie italiane sono sempre meno attrattive per gli studenti. Troppose rispetto al livello dei servizi offerti e sempre meno accessibili. A dirlo è ladi QS Quacquarelli Symonds, QS Best Student Cities, giunta alla decima edizione, che confronta 140universitarie con oltre 250 mila abitanti. Le uniche due metropoli italiane annoverate quest’anno sono, che perdono entrambe posizioni: 48° inla prima, 74° la seconda. In testa, per il quarto anno consecutivo, c’è. Seguono, nell’ordine, Monaco, Seoul, Zurigo e Melbourne. Chiude la top 10 Edimburgo. I dati italiani Laè il frutto delle opinioni sia dei futuri studenti che degli ex alunni. Oltre 98 mila ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Londra, rinvenute tracce di poliovirus nelle acque reflue della città. La malattia è considerata debellata da 40 an… - gretumerdu : @hellonapulitan Dunque, io in realtà vado a Londra, però ho ancora una flebile speranza che a Milano, o comunque ne… - sandokav : @Monica09058845 @Perla19733917 Venezia è sempre Venezia, l’unica, la più bella città al mondo,altro che Parigi, Lon… - CorradoCiotti : RT @LaStampa: Le migliori città per gli studenti? Londra, Monaco e Seul. Arretrano Roma e Milano - LeonardoComito : RT @sole24ore: ?? #Londra migliore città al mondo per #studenti, arretrano #Milano e #Roma -