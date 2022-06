Lola Indigo, il bikini rivela un curioso dettaglio | Cos’ha sulla pancia? (Di mercoledì 29 giugno 2022) La foto di Lola Indigo ha incuriosito i numerosi fan, soprattutto per quanto riguarda un dettaglio molto particolare: avete visto che Cos’ha sulla pancia? La giovane artista spagnola ha conquistato il pubblico italiano non solo con la sua voce pazzesca ma anche con la bellezza incredibile. Ma avete visto come si è mostrata questa volta? L'articolo Lola Indigo, il bikini rivela un curioso dettaglio Cos’ha sulla pancia? chemusica.it. Leggi su chemusica (Di mercoledì 29 giugno 2022) La foto diha incuriosito i numerosi fan, soprattutto per quanto riguarda unmolto particolare: avete visto che? La giovane artista spagnola ha conquistato il pubblico italiano non solo con la sua voce pazzesca ma anche con la bellezza incredibile. Ma avete visto come si è mostrata questa volta? L'articolo, ilun? chemusica.it.

Pubblicità

_donnapaola : 10 motivi per cui io starei molto bene con lola indigo - andreastoolbox : Ana Mena, i fan scambiano Lola Indigo per la cantante di Mezzanotte - zazoomblog : Ana Mena i fan scambiano Lola Indigo per la cantante di Mezzanotte - #scambiano #Indigo #cantante - GammaStereoRoma : Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Lola Indigo - Caramello - Andrea1306 : Sono confuso sul fatto che Lola Indigo è una solista e allo stesso tempo pure un gruppo -