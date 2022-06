Locatelli a Sky TG24: “Da settembre nuova campagna vaccinale raccomandata per over 50” (Di mercoledì 29 giugno 2022) "È di lampante evidenza che questo periodo estivo, rispetto agli scorsi, è caratterizzato da una circolazione virale elevata. Va detto in modo molto chiaro: c’è una sottostima dei casi, molti fanno riferimento a tamponi effettuati a domicilio”. Così il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli, ai microfoni di Sky TG24. L’aumento dei casi, spiega il professore, "deriva dal venir meno di molte restrizioni e dalla grande contagiosità delle varianti BA.4 e BA.5 che, insieme, costituiscono oltre il 50% delle positività in Italia. BA.5, da sola, è sopra il 30%. Entrambe, soprattutto BA.5, sfuggono agli anticorpi sviluppati grazie ai vaccini o a precedenti infezioni: c’è un +8,4% di reinfezioni rispetto al passato. Ricordo che nel periodo in cui circolava Delta eravamo al 2%" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 29 giugno 2022) "È di lampante evidenza che questo periodo estivo, rispetto agli scorsi, è caratterizzato da una circolazione virale elevata. Va detto in modo molto chiaro: c’è una sottostima dei casi, molti fanno riferimento a tamponi effettuati a domicilio”. Così il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco, ai microfoni di Sky. L’aumento dei casi, spiega il professore, "deriva dal venir meno di molte restrizioni e dalla grande contagiosità delle varianti BA.4 e BA.5 che, insieme, costituiscono oltre il 50% delle positività in Italia. BA.5, da sola, è sopra il 30%. Entrambe, soprattutto BA.5, sfuggono agli anticorpi sviluppati grazie ai vaccini o a precedenti infezioni: c’è un +8,4% di reinfezioni rispetto al passato. Ricordo che nel periodo in cui circolava Delta eravamo al 2%" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY ...

Pubblicità

SkyTG24 : #Covid19, Locatelli a Sky TG24: 'BA.4 e BA.5 eludono anticorpi' - rosaca : RT @11Giuliano: Insistono:??? “Oltre ai fragili, chi ha dai 60 anni in su. Da quell'età c'è un maggiore rischio di sviluppare una malattia g… - sil_viar0 : RT @BallettiRoberto: #locatelli #COVID19, Locatelli: “In autunno vaccino agli over 60”A STO CAZZO - gabrimiao : RT @BallettiRoberto: #locatelli #COVID19, Locatelli: “In autunno vaccino agli over 60”A STO CAZZO - marzuss_ : @fforeverrainn Mmm penso che Zorzi (lui lo amo, non urla non si inventa soprannomi e non parla per due ore delle st… -