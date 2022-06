LIVE Ungheria-Italia pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Settebello, vinci nella tana del lupo! (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Ungheria-Italia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match dei quarti di finale dei Mondiali di pallanuoto maschile 2022 tra Ungheria ed Italia. A Budapest, in Ungheria, oggi, mercoledì 29 giugno, il Settebello di Alessandro Campagna alle ore 21.00 affronterà i padroni di casa magiari. L’Italia arriva al match odierno dopo il secondo posto nel Girone C alle spalle della Spagna e quindi dopo aver battuto negli ottavi l’Australia con il netto punteggio di 17-6, mentre l’Ungheria, prima classificata nella prima fase nel Girone A, per questo motivo è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma diBuonasera e benvenuti allatestuale del match dei quarti di finale deidimaschiletraed. A Budapest, in, oggi, mercoledì 29 giugno, ildi Alessandro Campagna alle ore 21.00 affronterà i padroni di casa magiari. L’arriva al match odierno dopo il secondo posto nel Girone C alle spalle della Spagna e quindi dopo aver battuto negli ottavi l’Australia con il netto punteggio di 17-6, mentre l’, prima classificataprima fase nel Girone A, per questo motivo è ...

