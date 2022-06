LIVE Ungheria-Italia 3-3 pallanuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: pareggia Di Fulvio (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’12” Viene deviata fuori da Iocchi Gratta la conclusione di Zalanki. 5’46” Del Lungo attento su Varga, poi però l’Italia vanifica l’attacco con un passaggio sbagliato. 6’16” pareggia DI Fulvio! Bordata all’incrocio dei pali, ma che assist al bacio di Echenique! 6’35” Bene il Settebello in difesa, ma bisogna sbloccarsi in attacco. 7’03” Altro fallo in attacco per il Settebello. 7’15” Harai riceve al centro, ma la conclusione è alta. 7’37” Fallo in attacco di Bruni. Inizia il secondo quarto. Di Fulvio vince ancora lo sprint. 2/2 per l’Ungheria in superiorità numerica, 2/5 per l’Italia. Termina un primo quarto denso di rimpianti per il Settebello. Ma la partita è lunga. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’12” Viene deviata fuori da Iocchi Gratta la conclusione di Zalanki. 5’46” Del Lungo attento su Varga, poi però l’vanifica l’attacco con un passaggio sbagliato. 6’16”DI! Bordata all’incrocio dei pali, ma che assist al bacio di Echenique! 6’35” Bene il Settebello in difesa, ma bisogna sbloccarsi in attacco. 7’03” Altro fallo in attacco per il Settebello. 7’15” Harai riceve al centro, ma la conclusione è alta. 7’37” Fallo in attacco di Bruni. Inizia il secondo quarto. Divince ancora lo sprint. 2/2 per l’in superiorità numerica, 2/5 per l’. Termina un primo quarto denso di rimpianti per il Settebello. Ma la partita è lunga. ...

