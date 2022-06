LIVE – Tuffi | mercoledì 29 giugno Mondiali Budapest 2022 | risultati in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Latestuale delle gare didi29aidi. Programma di giornata molto ricco: nel trampolino da 1 metro proveranno a staccare il pass per la finale le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, con quest’ultima che sarà impegnata in serata anche nel sincro misto dal trampolino 3m con Matteo Santoro. L’appuntamento è per le ore 10.00 con i preliminari del trampolino 1m femminile, a seguire la finale (alle ore 17.00) e la finale secca del sincro misto dal trampolino 1m. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI MERCOLEDI’ 29GLI ITALIANI IN GARA MERCOLEDI’ ...