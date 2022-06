LIVE Sinner-Ymer, Wimbledon 2022 in DIRETTA: terzo match dalle 12.00, obiettivo 3° turno (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida tra Jannik Sinner e Mikael Ymer – Le dichiarazioni di Jannik Sinner dopo la vittoria su Stan Wawrinka – La prima vittoria su erba di Jannik Sinner contro Stan Wawrinka Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Mikael Ymer, valida per il secondo turno del torneo singolare maschile di Wimbledon 2022. Quarto incrocio tra i due tennisti, con l’azzurro avanti 2-1: l’italiano ha vinto al terzo turno lo scorso anno al Roland Garros per 6-1 7-5 6-3, bissando il successo del round robin delle Next Gen Finals di Milano 2019. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della sfida tra Jannike Mikael– Le dichiarazioni di Jannikdopo la vittoria su Stan Wawrinka – La prima vittoria su erba di Jannikcontro Stan Wawrinka Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Jannike Mikael, valida per il secondodel torneo singolare maschile di. Quarto incrocio tra i due tennisti, con l’azzurro avanti 2-1: l’italiano ha vinto allo scorso anno al Roland Garros per 6-1 7-5 6-3, bissando il successo del round robin delle Next Gen Finals di Milano 2019. ...

