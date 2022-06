LIVE – Sinner-Ymer 6-4 6-3 5-6, secondo turno Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Ymer, incontro valevole per il secondo turno del torneo di Wimbledon 2022. L’altoatesino ritorna in campo dopo la vittoria in quattro set contro Stan Wawrinka, la sua prima sull’erba a LIVEllo di tabellone principale di un evento del circuito maggiore. Vincendo contro lo svedese, il giovane azzurro raggiungerebbe almeno il terzo turno in tutte e quattro le prove dello Slam. Il compito non è facile contro il giocatore di origini etiopi, che all’esordio ha fatto fuori nettamente un tennista in forma come il tedesco Altmaier. Ymer, infatti, si adatta particolarmente bene a questa superficie in virtù di un ottimo gioco di gambe e di colpi molto precisi ed ordinati. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel torneo di. L’altoatesino ritorna in campo dopo la vittoria in quattro set contro Stan Wawrinka, la sua prima sull’erba allo di tabellone principale di un evento del circuito maggiore. Vincendo contro lo svedese, il giovane azzurro raggiungerebbe almeno il terzoin tutte e quattro le prove dello Slam. Il compito non è facile contro il giocatore di origini etiopi, che all’esordio ha fatto fuori nettamente un tennista in forma come il tedesco Altmaier., infatti, si adatta particolarmente bene a questa superficie in virtù di un ottimo gioco di gambe e di colpi molto precisi ed ordinati. ...

