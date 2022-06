LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: 10 km femminile, l’Italia punta su Gabbrielleschi e Bruni (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) Programma, Orari, Tv e streaming del 29 giugno ai Mondiali di Nuoto di fondo di Budapest – Il programma dei Mondiali di Budapest – Il medagliere dei Mondiali di Budapest 2022 – La presentazione della 10 km – La cronaca della 5 km di fondo maschile – La cronaca della 5 Km di fondo femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Campionati del Mondo 2022 di Nuoto di fondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) Programma, Orari, Tv e streaming del 29 giugno aidididi Budapest – Il programma deidi Budapest – Il medagliere deidi Budapest– La presentazione della 10 km – La cronaca della 5 km dimaschile – La cronaca della 5 Km diBuongiorno e benvenuti alladella terza giornata di gare dei Campionati del Mondodidi...

Pubblicità

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali Il #Setterosa spazza via la #Francia 17-7 e approda in #semifinale! #live - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali Il #Settebello travolge l'#Australia 17-6 e vola ai #quartidifinale dove troverà i… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali Ancora medaglie per l'#Italia, che festeggia l'#argento di Greg #Paltrinieri e il… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri vince l'argento nella 5 km! Gabbrielleschi è bronzo nell… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: Paltrinieri è argento nella 5 km! Iniziata la 5.00 km donne -