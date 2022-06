LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: si comincia alle 12.00! Paltrinieri lancia il guanto di sfida (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) 11.39 Meritevole di attenzione anche l’ucraino Mykhailo Romanchuk, che dalla piscina ha deciso di spostarsi come Paltrinieri e Wellbrock alle acque libere. Nella 5 km ha ottenuto il bronzo. 11.36 Ci proverà il carpigiano, ma di rivali qualificati ve ne saranno altri. Il riferimento è all’ungherese Kristóf Rasovszky e alla squadra francese guidata da Marc-Antoine Olivier. 11.33 Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza saranno i rappresentanti nostrani. Greg, argento nella 5 km e bronzo nella staffetta mista, ha voglia di battere nel confronto diretto delle acque libere il campione olimpico e mondiale ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) 11.39 Meritevole di attenzione anche l’ucraino Mykhailo Romanchuk, che dalla piscina ha deciso di spostarsi comee Wellbrockacque libere. Nella 5 km ha ottenuto il bronzo. 11.36 Ci proverà il carpigiano, ma di rivali qualificati ve ne saranno altri. Il riferimento è all’ungherese Kristóf Rasovszky e alla squadra francese guidata da Marc-Antoine Olivier. 11.33 Gregorioe Domenico Acerenza saranno i rappresentanti nostrani. Greg, argento nella 5 km e bronzo nella staffetta mista, ha voglia di battere nel confronto diretto delle acque libere il campione olimpico e mondiale ...

Pubblicità

OA_Sport : #NUOTO #FONDO Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della 10 km di nuoto di fondo maschile a #Budapest2022: Paltrinieri… - JustNowOne : LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Van Rouwendaal, rimonta d'oro! Azzurre lontane - OA Spor… - Nuotomania : DA - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Olasz prova l’azione ma le azzurre sono vicine - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Paltrinieri! Nuova sfida a Wellbrock per l'oro! -