LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Van Rouwendaal vince allo sprint. Deludono le italiane (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI Nuoto DI fondo CON PALTRINIERI DALLE 12.00 LA CRONACA DELLA GARA 10.10: L’appuntamento è per le 12.00 con la gara maschile, per il momento è tutto. Grazie per averci seguito e buona giornata! A più tardi 10.09: Prima gara senza medaglie per il fondo azzurro a Budapest 2022 10.07: Gabbrielleschi chiude al 14mo posto. La top ten è completata dal quarto posto di Muller, quinta Grimes, sesta Olasz, settima Andre, ottava Boy, nona Johnson, decima De Valdes 10.04: Gabbrielleschi dovrebbe essere 13ma, Bruni 18ma 10.03: E’ calata ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) LADELLA 10 KM DIDICON PALTRINIERI DALLE 12.00 LA CRONACA DELLA GARA 10.10: L’appuntamento è per le 12.00 con la gara maschile, per il momento è tutto. Grazie per averci seguito e buona giornata! A più tardi 10.09: Prima gara senza medaglie per ilazzurro a Budapest10.07: Gabbrielleschi chiude al 14mo posto. La top ten è completata dal quarto posto di Muller, quinta Grimes, sesta Olasz, settima Andre, ottava Boy, nona Johnson, decima De Valdes 10.04: Gabbrielleschi dovrebbe essere 13ma, Bruni 18ma 10.03: E’ calata ...

Pubblicità

JustNowOne : LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Van Rouwendaal, rimonta d'oro! Azzurre lontane - OA Spor… - Nuotomania : DA - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Olasz prova l’azione ma le azzurre sono vicine - #Nuoto… - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2022 in DIRETTA: vai Paltrinieri! Nuova sfida a Wellbrock per l'oro! - infoitsport : LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Olasz prova l'azione ma le azzurre sono vicine -