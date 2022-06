LIVE Nuoto di fondo, 10 km donne Mondiali 2022 in DIRETTA: Gabbrielleschi in marcatura su Cunha nel primo giro (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto (COMPRESI ARTISTICO, fondo, TUFFI E PALLANuoto) LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM DI Nuoto DI fondo CON PALTRINIERI DALLE 12.00 8.19: Alla fine del primo giro è la spagnola Valdes a fare l’andatura, poi Fabian, Boy, Cunha e Gabbrielleschi, Bruni è 14ma. Passaggio di 20’12?1 dopo 1.5 km 8.15: Fabian, Boy e Martinez Guillen davanti alla boa, Gabbrielleschi nelle prime posizioni, Rachele Bruni è in mezzo al gruppo 8.10: Al km 0.8 Martinez Guillen davanti, poi Jungblut, Gabbrielleschi, Jouisse. La toscana 8.07: Sono l’israeliana Fabian e la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI(COMPRESI ARTISTICO,, TUFFI E PALLA) LADELLA 10 KM DIDICON PALTRINIERI DALLE 12.00 8.19: Alla fine delè la spagnola Valdes a fare l’andatura, poi Fabian, Boy,, Bruni è 14ma. Passaggio di 20’12?1 dopo 1.5 km 8.15: Fabian, Boy e Martinez Guillen davanti alla boa,nelle prime posizioni, Rachele Bruni è in mezzo al gruppo 8.10: Al km 0.8 Martinez Guillen davanti, poi Jungblut,, Jouisse. La toscana 8.07: Sono l’israeliana Fabian e la ...

Pubblicità

sportface2016 : DIRETTA - #Nuoto #Budapest2022 Inizia una nuova giornata ai Mondiali ungheresi, al via la 10 km in acque libere fem… - zazoomblog : LIVE Nuoto di fondo Mondiali 2022 in DIRETTA: 10 km femminile l’Italia punta su Gabbrielleschi e Bruni - #Nuoto… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #LiveSport #Nuoto #DirettaLivenuotodifondo LIVE Nuoto di fondo, Mondiali 2022 in DIRETTA: 10 km… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali Il #Setterosa spazza via la #Francia 17-7 e approda in #semifinale! #live - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Nuoto #Mondiali Il #Settebello travolge l'#Australia 17-6 e vola ai #quartidifinale dove troverà i… -