LIVE Italia-Polonia volley femminile | Nations League 2022 in DIRETTA | inizia il match!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Szlagowska chiude il punti in pipe. 1-1 Stavolta Degradi riesce ad andarea segno 0-1 Errore in attacco di Degradi che non trova le mani del muro. 19.01 SI PARTE! 19.00 Per lainvece: Joanna Wolosz, Oliva Rozanski, Martyna Czyrnianska, Anna Stencel, Weronika Szlagowska, Agnieszka K?kolewska e Maria Stenzel da libero. 18.58 L’scenderà in campo così all’Arena Armeec di Sofia, in Bulgaria: Ofelia Malinov, Anna Danesi, Alessia Gennari, Cristina Chirichella, Paola Egonu, Alice Degradi e Monica de Gennaro come libero. 18.55 La sfida allasarà seguita da quelle con Corea del Sud, Bulgaria e Thailandia, per un’ultima settimana forse più semplice delle precedenti, ma di certo da non sottovalutare. 18.53 Le due nazionali hanno completato la ...