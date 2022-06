LIVE Italia-Polonia 2-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: le azzurre vincono la battaglia del terzo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 MURO PER LA SOLITA DANESI! 4-4 EGONU ARRIVA DOVE SOLO LEI PUÓ E METTE A SEGNO IL PALLONETTO! 3-4 Mani out per Degradi. 2-4 Rozanski non si ferma. Ancora a segno l’opposta. 2-3 Non si capiscono Orro e Degradi. La schiacciatrice non trova neanche l’impatto col pallone. 2-2 Errore per Chirichella in battuta. 2-1 Szlagowska tira fuori la parallela. 1-1 Out il servizio di Czyrnianska. 0-1 Rozanski inaugura il set con un pallonetto precisissimo. Orro è rimasta in campo al posto di Malinov. 20.25 L’Italia si porta avanti nel conto dei set al termine di un parziale equilibrato e combattuto. Positivo l’ingresso di Alessia Orro che ha servito a Egonu tante occasioni per scatenare tutta la sua potenza. Gli errori al servizio sono ancora tanti ma la qualità dell’attacco è nettamente salita. 28-26 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 MURO PER LA SOLITA DANESI! 4-4 EGONU ARRIVA DOVE SOLO LEI PUÓ E METTE A SEGNO IL PALLONETTO! 3-4 Mani out per Degradi. 2-4 Rozanski non si ferma. Ancora a segno l’opposta. 2-3 Non si capiscono Orro e Degradi. La schiacciatrice non trova neanche l’impatto col pallone. 2-2 Errore per Chirichella in battuta. 2-1 Szlagowska tira fuori la parallela. 1-1 Out il servizio di Czyrnianska. 0-1 Rozanski inaugura il set con un pallonetto precisissimo. Orro è rimasta in campo al posto di Malinov. 20.25 L’si porta avanti nel conto dei set al termine di un parziale equilibrato e combattuto. Positivo l’ingresso di Alessia Orro che ha servito a Egonu tante occasioni per scatenare tutta la sua potenza. Gli errori al servizio sono ancora tanti ma la qualità dell’attacco è nettamente salita. 28-26 ...

