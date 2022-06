LIVE Italia-Polonia 2-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: 12-9, Egonu scatenata nel quarto parziale (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-12 ACEEEE! ORROO!!! 18-12 Orro serve ancora le sue centrali, stavolta va a segno Danesi. 17-12 Poi sbaglia il servizio Chirichella. 17-11 Orro serve ancora Chirichella che risponde ancora presente! Non sappiamo per ora i motivi del cambio di Egonu. 16-11 Rozanski a segno mentre Sylvia Nwakalor entra al posto di Paola Egonu. 16-10 ORRO! Secondo tocco furbo e punto per lei! Azzurre in fuga! 15-10 La centrale napoletana va poi a segno in fast. 14-10 Esce di pochissimo il muro di Chirichella. Stefano Lavarini costretto a chiamare timeout nel momento più difficile per la Polonia. 14-9 EgonuUUU! MANI OUT DALLA SECONDA LINEA! 13-9 Egonu riprende a battere in salto, ci pensa Chirichella in fast a chiudere il punto. Timeout ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-12 ACEEEE! ORROO!!! 18-12 Orro serve ancora le sue centrali, stavolta va a segno Danesi. 17-12 Poi sbaglia il servizio Chirichella. 17-11 Orro serve ancora Chirichella che risponde ancora presente! Non sappiamo per ora i motivi del cambio di. 16-11 Rozanski a segno mentre Sylvia Nwakalor entra al posto di Paola. 16-10 ORRO! Secondo tocco furbo e punto per lei! Azzurre in fuga! 15-10 La centrale napoletana va poi a segno in fast. 14-10 Esce di pochissimo il muro di Chirichella. Stefano Lavarini costretto a chiamare timeout nel momento più difficile per la. 14-9UUU! MANI OUT DALLA SECONDA LINEA! 13-9riprende a battere in salto, ci pensa Chirichella in fast a chiudere il punto. Timeout ...

