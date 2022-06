LIVE Italia-Polonia 1-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: Degradi trascina le azzurre nel secondo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Si fa ingolosire Malinov su una palla a rete e si prende una murata da Szlagowska. 8-9 Anche Rozanski sbaglia dai nove metri. 7-9 Errore in battuta di Egonu. 7-8 Szlagowska spreca due grandi difese delle sue compagne con un erroraccio in attacco. 6-8 Rozanski ancora a segno, stavolta sulle mani di Gennari. 6-7 Egonu sfonda il muro polacco! 5-7 Danesi viene fermata a muro da Czyrnianska. 5-6 Pallonetto piazzato alla perfezione in zona 1 da parte di Gennari! 4-6 Le risponde immediatamente Egonu! 3-6 Bomba in parallela di Rozanski. 3-5 Ancora Degradi! Due punti consecutivi dopo un paio di errori. 2-5 Egonu serve Degradi alla perfezione. La schiacciatrice riprende a macinare punti. 1-5 Ace fortunoso per Stencel, ancora con un nastro molto amico. 1-4 Altro errore azzurro. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-10 Si fa ingolosire Malinov su una palla a rete e si prende una murata da Szlagowska. 8-9 Anche Rozanski sbaglia dai nove metri. 7-9 Errore in battuta di Egonu. 7-8 Szlagowska spreca due grandi difese delle sue compagne con un erroraccio in attacco. 6-8 Rozanski ancora a segno, stavolta sulle mani di Gennari. 6-7 Egonu sfonda il muro polacco! 5-7 Danesi viene fermata a muro da Czyrnianska. 5-6 Pallonetto piazzato alla perfezione in zona 1 da parte di Gennari! 4-6 Le risponde immediatamente Egonu! 3-6 Bomba in parallela di Rozanski. 3-5 Ancora! Due punti consecutivi dopo un paio di errori. 2-5 Egonu servealla perfezione. La schiacciatrice riprende a macinare punti. 1-5 Ace fortunoso per Stencel, ancora con un nastro molto amico. 1-4 Altro errore azzurro. ...

