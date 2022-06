LIVE Italia-Polonia 1-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: 18-20, le azzurre inseguono nel terzo parziale (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-26 MUROOOOOOOO! DANESIIIII!!! LE azzurre SALGONO SUL 2-1 A SOFIA! 27-26 CHE BOMBA DI ANNA DANESI! Quarto set point! 26-26 Czyrnianska senza paura contro il muro di Egonu e Danesi! Annullata ancora la palla set. 26-25 EGONUUU! terzo SETPOINT PER LE azzurre! 25-25 Wolosz ferma Degradi a muro. Altro set point annullato. 25-24 Nessun tocco! Ancora set point Italia! L’attacco di Stencel non sembra aver superato il nastro, ma Lavarini chiede una verifica per un tocco a muro. 24-24 Stencel annulla il set point con una splendida fast. Lavarini chiama un timeout in questo momento molto delicato. 24-23 ALESSIA ORROOO! Muro sulla pipe di Czyrnianska e si va a set point! 23-23 EGONU LA METTE NELL’ANGOLINO! Inarrestabile in questo finale di set! 22-23 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28-26 MUROOOOOOOO! DANESIIIII!!! LESALGONO SUL 2-1 A SOFIA! 27-26 CHE BOMBA DI ANNA DANESI! Quarto set point! 26-26 Czyrnianska senza paura contro il muro di Egonu e Danesi! Annullata ancora la palla set. 26-25 EGONUUU!SETPOINT PER LE! 25-25 Wolosz ferma Degradi a muro. Altro set point annullato. 25-24 Nessun tocco! Ancora set point! L’attacco di Stencel non sembra aver superato il nastro, ma Lavarini chiede una verifica per un tocco a muro. 24-24 Stencel annulla il set point con una splendida fast. Lavarini chiama un timeout in questo momento molto delicato. 24-23 ALESSIA ORROOO! Muro sulla pipe di Czyrnianska e si va a set point! 23-23 EGONU LA METTE NELL’ANGOLINO! Inarrestabile in questo finale di set! 22-23 ...

