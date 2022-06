LIVE Italia-Polonia 1-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: 11-12, azzurre fallose a inizio terzo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-17 Chirichella torna a marcare punti con una fast precisissima. 15-17 Torna a +2 la Polonia con l’attacco si Szlagowska. 15-16 Poi l’opposta mette in rete il servizio. 15-15 EGONUUU! UNA DIAGONALE DELLE SUE! 14-15 Danesi sbaglia il servizio. 14-14 Gran giocata di Gennari! Riesce a trasformare un’alzata molto vicina a rete in un mani out! 13-14 BOMBA DI EGONU! 12-14 Miracolo di Wolosz che serve K?kolewska che mette a terra il primo tempo. 12-13 Mani fuori perfetto di Paola Egonu! 11-13 Stavolta Degradi si prende una murata da parte di Rozanski. 11-12 Ancora un errore al servizio per le azzurre, stavolta lo commette Malinov e si va al timeout tecnico. 11-11 Ancora Degradi sulle mani del muro avversario! 10-11 Pallonetto in fast di Stencel che passa un millimetro sopra le mani ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-17 Chirichella torna a marcare punti con una fast precisissima. 15-17 Torna a +2 lacon l’attacco si Szlagowska. 15-16 Poi l’opposta mette in rete il servizio. 15-15 EGONUUU! UNA DIAGONALE DELLE SUE! 14-15 Danesi sbaglia il servizio. 14-14 Gran giocata di Gennari! Riesce a trasformare un’alzata molto vicina a rete in un mani out! 13-14 BOMBA DI EGONU! 12-14 Miracolo di Wolosz che serve K?kolewska che mette a terra il primo tempo. 12-13 Mani fuori perfetto di Paola Egonu! 11-13 Stavolta Degradi si prende una murata da parte di Rozanski. 11-12 Ancora un errore al servizio per le, stavolta lo commette Malinov e si va al timeout tecnico. 11-11 Ancora Degradi sulle mani del muro avversario! 10-11 Pallonetto in fast di Stencel che passa un millimetro sopra le mani ...

Pubblicità

team_world : ...E fra 26 GIORNI siamo pronti a (ri)emozionarci con quello che è stato uno dei protagonisti del concerto del 28 g… - ESA_Italia : Mentre si avvicina l'appuntamento con @AsteroidDay Live 2022, possiamo affermare con tranquillità che l'asteroide c… - lello_rossi : Il Pentagono: in Italia pronti a inviare un battaglione per la difesa aerea a corto raggio - SilviaMaidorn : RT @o_franco_aleman: il maestro... PAOLO CONTE Gioco d'azzardo - sstaella : Ma la vogliamo fare una regola per tutti i concerti o dobbiamo continuare a vivere nel medioevo? Al radio Italia li… -