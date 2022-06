LIVE Italia-Polonia 0-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: 20-15, azzurre in controllo nel secondo parziale (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-20 Primo set point annullato dal primo tempo di K?kolewska. 24-19 L’ATTACCO DI EGONU CI PORTA A SET POINT! 23-19 Pasticcio nella metà campo azzurra che si conclude con l’errore in attacco di Paola Egonu. 23-18 K?kolewska mura la pipe di Gennari al termine di un lungo scambio. 23-17 DEGRADI! PALLONETTO A SEGNO! 22-17 Stencel commette un errore al servizio. 21-17 Attacco vincente di Czyrnianska. 21-16 Degradi ancora a segno! Sono 8 i punti per lei nel solo secondo set. 20-16 Errore in battuta per Gennari. Timeout per la Polonia. 20-15 ANCORA LEI! Alice Degradi ancora a segno in attacco dopo la grande difesa di De Gennaro! 19-15 Nessun tocco! Punto azzurro! Lavarini chiede un check per un tocco a muro sulla pipe di Czyrnianska. 18-15 Out il servizio della nostra opposta. 18-14 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-20 Primo set point annullato dal primo tempo di K?kolewska. 24-19 L’ATTACCO DI EGONU CI PORTA A SET POINT! 23-19 Pasticcio nella metà campo azzurra che si conclude con l’errore in attacco di Paola Egonu. 23-18 K?kolewska mura la pipe di Gennari al termine di un lungo scambio. 23-17 DEGRADI! PALLONETTO A SEGNO! 22-17 Stencel commette un errore al servizio. 21-17 Attacco vincente di Czyrnianska. 21-16 Degradi ancora a segno! Sono 8 i punti per lei nel soloset. 20-16 Errore in battuta per Gennari. Timeout per la. 20-15 ANCORA LEI! Alice Degradi ancora a segno in attacco dopo la grande difesa di De Gennaro! 19-15 Nessun tocco! Punto azzurro! Lavarini chiede un check per un tocco a muro sulla pipe di Czyrnianska. 18-15 Out il servizio della nostra opposta. 18-14 ...

