LIVE Italia-Polonia 0-1 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: 12-10, Degradi protagonista a inizio secondo set (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-12 Errore al servizio per Malinov. 15-11 Out il primo tempo di K?kolewska. Tentano la fuga le azzurre. 14-11 Scatenata Degradi! Diagonale rapidissima per lei! 13-11 Molta fortuna in questo attacco di Rozanski che rimbalza sul nastro e cade dove non c’era nessuna. 13-10 ANCORA Degradi! Ancora sulle mani del muto polacco! Si va al timeout tecnico. 12-10 Mani out per Degradi! 11-10 Stencel a segno con una splendida fast. 11-9 Troppo stretta la diagonale di Degradi che finisce fuori. 11-8 Erroraccio poi di quest’ultima al servizio. 10-8 Muro di Rozanski su Gennari. 10-7 Siamo testimoni di un evento più unico che raro: doppia in palleggio di Wolosz. 9-7 Errore al servizio di Danesi. 9-6 BOMBA DI EGONU! 8-6 Stavolta a segno la diagonale di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-12 Errore al servizio per Malinov. 15-11 Out il primo tempo di K?kolewska. Tentano la fuga le azzurre. 14-11 Scatenata! Diagonale rapidissima per lei! 13-11 Molta fortuna in questo attacco di Rozanski che rimbalza sul nastro e cade dove non c’era nessuna. 13-10 ANCORA! Ancora sulle mani del muto polacco! Si va al timeout tecnico. 12-10 Mani out per! 11-10 Stencel a segno con una splendida fast. 11-9 Troppo stretta la diagonale diche finisce fuori. 11-8 Erroraccio poi di quest’ultima al servizio. 10-8 Muro di Rozanski su Gennari. 10-7 Siamo testimoni di un evento più unico che raro: doppia in palleggio di Wolosz. 9-7 Errore al servizio di Danesi. 9-6 BOMBA DI EGONU! 8-6 Stavolta a segno la diagonale di ...

