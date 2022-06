LIVE Italia-Polonia 0-0 volley femminile, Nations League 2022 in DIRETTA: 9-12, partenza lenta per le azzurre (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Timeout chiamato da Mazzanti. 12-16 De Gennaro tenta il recupero miracoloso ma non riesce ad evitare l’invasione. 12-15 Anche Degradi sbaglia dai nove metri. 12-14 Sta iniziando a carburare Paola Egonu! Grande attacco per lei. 11-14 Anche Malinov sbaglia la battuta. 11-13 Doppia in palleggio per K?kolewska. 10-13 Gran bell’attacco da parte della giovane Czyrnianska. 10-12 A segno Degradi in uscita dalla pausa. 9-12 Errore al servizio di Gennari. Si va al timeout tecnico. 9-11 E POI IL MURO DI CHIRICHELLA! 8-11 Si fa perdonare immediatamente la nostra opposta con un attacco fulmineo dalla seconda linea. 7-11 Primo errore al servizio per l’Italia. Lo firma Egonu. 7-10 Gennari a segno! Si riavvicinano le azzurre. 6-10 Risponde con la stessa giocata Chirichella, chiamata in causa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATimeout chiamato da Mazzanti. 12-16 De Gennaro tenta il recupero miracoloso ma non riesce ad evitare l’invasione. 12-15 Anche Degradi sbaglia dai nove metri. 12-14 Sta iniziando a carburare Paola Egonu! Grande attacco per lei. 11-14 Anche Malinov sbaglia la battuta. 11-13 Doppia in palleggio per K?kolewska. 10-13 Gran bell’attacco da parte della giovane Czyrnianska. 10-12 A segno Degradi in uscita dalla pausa. 9-12 Errore al servizio di Gennari. Si va al timeout tecnico. 9-11 E POI IL MURO DI CHIRICHELLA! 8-11 Si fa perdonare immediatamente la nostra opposta con un attacco fulmineo dalla seconda linea. 7-11 Primo errore al servizio per l’. Lo firma Egonu. 7-10 Gennari a segno! Si riavvicinano le. 6-10 Risponde con la stessa giocata Chirichella, chiamata in causa ...

